氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至21日，逐日回暖；各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。今天北舒適南微熱、早晚涼；各地氣溫：北部14至28度，中部15至31度，南部19至33度，東部17至30度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，22、23日「鋒面」逐漸接近並通過，大氣不穩定，仍有激發「春雷」的機率，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣；北台轉涼，其他各地氣溫略降；24日白天起「鋒面」遠離，降雨趨緩、氣溫漸回升。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，25日至26日，各地多雲時晴，逐日回暖；因另一波「鋒面」逐漸接近，大氣趨不穩定，午後有局部短暫陣雨的機率；下26日晚起至28日「鋒面」影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣，但為第7至第10天的模擬，已接近理論的極限，故各國模式差異大、且不斷調整；顯示其「不確定性」，需繼續觀察更新的資料。