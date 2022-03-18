雨過天晴！中央氣象局表示，明（19日）白天東北季風減弱，北部及東北部地區溫度稍回升，但東半部沿海地區有局部大雨發生機率。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」則指出，周末各地天氣穩定，不過下周一（21日）鋒面再度接近，預測於下周二（22日）通過台灣，帶來局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局表示，明（19日）南部地區有零星短暫雨，東半部地區則有局部陣雨，其中沿海地區有局部大雨發生的機率。白天起東北季風減弱，北部及東北部地區溫度稍回升，西半部地區則為多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，預測清晨低溫中部以北、東北部及東部地區約17至19度，東南部及南部地區20至22度；白天高溫北部及東半部地區約24至26度，中南部地區可達29度左右，須留意中南部日夜溫差較大。

未來4天降雨預報圖。（圖／翻攝自氣象粉專天氣風險WeatherRisk）

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」則發文指出，明、後兩天（19日、20日）西半部地區天氣普遍穩定，北部地區溫度也會上升。下周一（21日）有鋒面再度接近，且受到偏南風帶來的暖濕空氣影響，各地感受變得悶熱，山區午後有短暫陣雨發生機會，東半部沿海地區天氣變化較大，有短時較大雨勢。

下周二（22日）鋒面通過台灣中北部地區，帶來局部短暫陣雨或雷雨。下周三、四（23日、24日）受華南雲系東移及東北季風影響，降雨範圍擴大，各地皆有短暫陣雨發生機會，不過降雨強度較弱；中北部地區轉為濕冷的天氣型態，南部地區溫度也會下降，但變動幅度較小。