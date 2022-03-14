今天是白色情人節，氣象專家吳德榮指出，各地晴時多雲，高溫達33度，好天氣一直持續到周四上午，周四下午起鋒面接近，中部以北轉雨，周五鋒面抵達，雨勢明顯，北台灣轉涼，約20至26度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日至周四（17日）上午，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。氣溫部分，白天持續偏暖，北台灣高溫約30度，南部更高達33度，夜間有輻射冷卻，低溫15、16度，日夜溫差最大近15度。西半部及金馬清晨易有輻射霧，注意交通安全。

吳德榮表示，周四（17日）下午起鋒面接近，天氣偏暖、但漸趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨的機率。周五（1８日）鋒面抵達，中部以北有局部短暫陣雨，北台灣轉涼，約20至26度。

吳德榮說，周六、日（19、20日）天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，午後近山區及東半部仍有局部短暫降雨。但各國模式模擬並不一致，皆在調整中，應持續觀察。