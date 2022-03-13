中央氣象局表示，未來一周天氣偏暖，中南部內陸地區高溫可達34度，明(14日)宜花地區及北部山區午後有局部短暫陣雨，周四(17日)晚間起鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，周五(18日)東北季風增強，北台灣再轉濕涼，周六至下周日溫度回升。

未來一周天氣預報。(圖/氣象局) ​

明天(14日)各地大多仍為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫雨，午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，各地夜晚清晨仍有涼意，西半部日夜溫差大，各地低溫約17至20度，白天東半部高溫約27、28度，西半部更可以達到30至33度。

13至14日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二至周四(15日至17日)，白天各地大多為多雲到晴，近中午中南部內陸高溫可達34度；東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，午後中部山區也可能有零星短暫陣雨，中南部日夜溫差大。

周四(17日)晚起鋒面接近，周五(18日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，中部山區也有零星短暫陣雨，其他地區雲量增多。

周六、下周日(19日、20日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部、東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區也可能有零星短暫雨，其他地區為多雲。

20日至22日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。