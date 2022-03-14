中央氣象局表示，明天(15日)西半部高溫可達30度左右，不過日夜溫差恐達10度，周四(17日)晚間起鋒面接近，周五(18日)東北季風增強，北部、東半部地區再轉濕涼，周六、下周日(19日、20日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。
明天(15日)各地大多仍為多雲到晴，迎風面的東半部整日斷斷續續有局部陣雨，北部地區雲量會增多一些，山區有短暫陣雨的機會，午後因熱對流作用，中部山區可能有零星短暫陣雨，不過整體的降雨範圍小、雨勢也較緩和。
氣溫方面，西半部地區高溫在30度左右，南部甚至可以來到32度，東半部則是26、27度，感受溫暖偏熱，中午前後紫外線偏高，夜晚低溫大多為19至21度，雖然溫度已經逐漸回升，不過中南部日夜溫差仍大。
周二至周四(15日至17日)，白天各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，午後中部山區也可能有零星短暫陣雨，中南部日夜溫差大，早出晚歸應注意添加衣物。
周四(17日)晚間起鋒面接近，周五(18日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，中部山區也有零星短暫陣雨，其他地區雲量增多。
周六、下周日(19日、20日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部、東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區也可能有零星短暫雨，其他地區為多雲。
21日至23日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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