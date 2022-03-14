近來好天氣讓人覺得溫暖舒適，甚至有點熱，連短袖、短褲都穿出來了。不過專家提醒「外套先別收」，接下來10天內，有兩波冷空氣先後南下，氣溫將明顯轉涼，長袖衣物最好先留著。
天氣風險總經理彭啟明指出，周四下半天一道鋒面接近，中部以北及東半部轉為多雲偶陣雨；到了下周二、周三，北方冷空氣南下，氣溫明顯下滑，轉涼的體感特別強烈，建議長袖外套還是要留著。
彭啟明補充，今起到周四白天，各地晴朗穩定，高溫來到30度以上，有些地方甚至達33度，除了早晚稍微涼一點，多數時間都可以穿短袖出門。
近來好天氣讓人覺得溫暖舒適，甚至有點熱，連短袖、短褲都穿出來了。不過專家提醒「外套先別收」，接下來10天內，有兩波冷空氣先後南下，氣溫將明顯轉涼，長袖衣物最好先留著。
天氣風險總經理彭啟明指出，周四下半天一道鋒面接近，中部以北及東半部轉為多雲偶陣雨；到了下周二、周三，北方冷空氣南下，氣溫明顯下滑，轉涼的體感特別強烈，建議長袖外套還是要留著。
彭啟明補充，今起到周四白天，各地晴朗穩定，高溫來到30度以上，有些地方甚至達33度，除了早晚稍微涼一點，多數時間都可以穿短袖出門。
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