中央氣象局表示，明天(10日) 東半部有局部零星降雨，其他各地晴到多雲，預估白天高溫約25、26度左右，不過晚上受輻射冷卻影響，恐有10度左右的溫差；下周有2波鋒面接力報到，下周四(17日)起一直到22日，連6天雨炸全台。

日夜溫差大！變天時間曝 氣象局最新說明｜2022.03.09

明天(10日)天氣與今天類似，環境吹溫暖的偏東風，僅東半部雲量較多，預估白天高溫全台為25、26度左右，南部會再更高一些，來到27、28度，感受上溫暖偏熱，晚上仍有輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭花蓮為15至17度，南部及台東為18、19度，西半部地區要注意日夜溫差變化，有10度左右的溫差。

周五(11日)至下周日(13日)環境吹偏東風到東南風，各地大多為晴到多雲，僅東半部雲量較多，偶爾有零星降雨；夜晚清晨仍有輻射冷卻影響，感受較涼，白天太陽加熱明顯，溫度逐日上升，西半部日夜溫差大。

下周一(14日)、二(15日)北部雲量稍增多，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部日夜溫差大。氣象專家賈新興表示，下周四（17日）起受到華南水氣影響全台有雨，一直到22日連6天，各地都是濕涼下雨的天氣。