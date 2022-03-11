明台產險於2021年首度推出「養蜂好險」（溫度及降水量參數型的養蜂產業保險）之後，明台產險表示，該公司參考各方面意見回饋積極改良，今（2022）年度推出升級版「養蜂好險」，提供給高雄市等多地的「龍眼蜜」及「荔枝蜜」蜂農投保，投保日期從即日起至3月30日止。

根據行政院農業委員會統計，2020年農林漁牧業名目生產毛額3,136億元，占GDP比重為1.6％，農委會與保險業者已陸續推出25種品項的農業保險，包括文旦柚、桶柑等農作物，家禽禽流感等畜牧類等，作為農業永續發展的後盾。

三井住友海上集團明台產物保險商業保險本部長唐世澤表示，「養蜂好險」依據蜂農實際採蜜期間有一個月、一個半月、二個月等不同方案，提供彈性選擇，可保障蜂農於採蜜過程中，因為低溫影響泌蜜及降水頻繁影響採蜜，達理賠條件即可獲得理賠，有效提供農民實質的賠償。

明台產險表示，國產蜂蜜以龍眼蜜及荔枝蜜為大宗，占總產量近六成。配合開花期，每年3月至5月是蜜蜂的採蜜期，這段期間的氣溫、降水量等天氣因素則成為影響蜂農收成的關鍵。「養蜂好險」具備啟動要件明確、災後不須勘損、理賠撥款迅速、政府補助保費四大優勢。保險期間中，明台產險會觀測氣象局公布之日最低氣溫與日降水量，達約定條件即主動通知蜂農啟動理賠，備齊理賠文件後15日內快速提供蜂農安心且實質的賠償。

舉例來說，蜂農投保蜂箱數100箱，每箱保險金額4,000元，投保期間為31天，保險費為54,500元。農委會提供50％保險費補助，部分地方政府亦有10％～40％的加碼補助，換言之，蜂農負擔不到27,250元。即日起至3月30日止開放投保，蜂農皆可憑養蜂事實登錄核准函，並提供蜂箱（含蜂群）資訊，向該產險或當地農漁會辦理。