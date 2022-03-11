春暖花開，這幾天都是溫暖好天氣，要好好把握，下周將有2波鋒面來襲，不過下周一的鋒面正在消散，不會有太大的影響，但下周四另一波移鋒面快速通過，可能部分地區又要變天下雨了。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晨因強輻射冷卻作用，部份地區仍有偏低的氣溫，最低溫出現在苗栗頭屋鄉10.9度，好消息是這個周末都會是好天氣，11至13日各地逐日回暖、晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差大。

今日北台高溫回升至28度，南部更達30度，日夜溫差最大近17度。今日氣溫：北部12至28度，中部13至29度，南部13至30度，東部12至28度。

下周一(14日)正在消散的鋒面從北方海面掠過，各地仍維持多雲時晴、偏暖的天氣，僅北台灣雲量稍增、山區偶有零星少量飄雨的機率。下周二至周四(15至17日)各地晴時多雲、持續偏暖，東半部偶有零星少量降雨的機率。下周四晚至周五(18日)另一波移動快速的鋒面通過，天氣仍有改變的機率，需持續觀察。