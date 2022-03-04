南投警表示，去年開拍首月就取締937件，今年1月至228則取締310件，民眾違規件是有明顯下降趨勢，測速照相對民眾的約束力明顯可見。（警方提供／吳建輝南投傳真）

台14線(埔霧公路)是通往清淨、合歡山的必經之路，去年8月南投警方在70.7K處新設固定式測速照相桿，短短7個月就取締超過3000件罰單，南投警表示，去年開拍首月就取締937件，今年1月至228則取締310件，民眾違規件是有明顯下降趨勢，測速照相對民眾的約束力明顯可見。

南投縣警局去年8月在台14線70.7K處新增東西雙向測速桿，該路段速限50公里，只要時速超過61就會被拍，由於該路段寬敞筆直，讓駕駛人時常忘記減速，其中有33件時速逾90公里，進7個月時間取締3130件，平均每月取締將近500件。

警方表示，台14線(埔霧公路)是埔里往返合歡山、清靜的必經之路，加上該路段是南投境內少有相對筆直寬敞的直線路段，因此不管是在地人、外地遊客，只要經過這個路段就會不自覺的加快車速，也因此發生不少零星車禍，因此警方才決定新設固定測速照相桿。

警方說，去年８月５日正式開拍，首月就取締937件，但根據統計去年8月5日至12月31日取締2820件，平均每月超過560件，而今年1月1日統計至2月28日，則共取締了310件而已，民眾超速違規件數明顯下降，顯見測速照線對民眾的約束力是足夠，也樂件超速件數大幅下降。

但警方強調，超速不僅違規，也危及大眾行車安全，因此告發取締只是一種手段，並非為了搶錢，警示用路降低行車事故發生才是最主要目的，呼籲所以民眾不要貪快，遵守交工規範，才能快樂出門，平安回家。