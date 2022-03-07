時序已來到3月，但台灣仍受大陸冷氣團南下影響，氣象局上午11點14分發布低溫特報，台南以北及宜蘭15縣市在今（7日）晚至明（8日）晨有10度以下氣溫發生機率。

氣象局指出，今天上午至明天上午低溫區域為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣等15縣市，低溫特報發布黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，今天（７日）鋒面通過及冷氣團南下，預計下午至傍晚乾空氣南下，雨勢會逐漸趨緩，剩下北部及東半部有局部短暫雨，中南部轉多雲；今天冷氣團南下加上降雨明顯，台南以北及宜蘭溫度會由清晨的17至20度一路下降到晚上只剩13至15度，高屏及花東白天高溫約22至26度，晚上低溫約16、17度，注意保暖。

氣象局表示，周二（8日）清晨是這波大陸冷氣團最強的時候，中部以北、東北部甚至南部天氣都較冷，可能出現10度低溫，沿海空曠地區會更低一些，白天陽光出來後，雖然相對舒適些，不過太陽下山後，輻射冷卻效應逐漸浮現，中部以北及東北部將再度轉冷；降雨僅東半部零星雨，其他地區多雲到晴。周三（9日）白天起冷氣團減弱，氣溫將明顯回暖，一直到周日（13日）各地都為晴到多雲，西半部日夜溫差大天氣，東半部零星雨。