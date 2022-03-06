春季以來第一波強冷空氣即將報到，全台氣溫「跳水式」驟降，平地有再探10度機率，台北市也只剩13度。氣象專家吳德榮指出，明起鋒面、冷空氣先後抵達，中部以北、東部雨勢轉大，愈晚愈冷，高山地區甚至有下雪機會；明晚至周二清晨最冷，「乍暖還寒」，民眾應注意天氣變化。

今東北風減弱，僅北海岸一帶、東半部局部地區有雨，中南部晴時多雲、早晚溫差較大。今各地氣溫：北部16至23度、中部16至29度、南部17至31度、東部17至29度。

好天氣即將結束，吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，一波鋒面及冷氣團南下，明天凌晨起接近，全台氣溫從早到晚、由北往南一路下滑，中部以北也會有較大雨勢，海拔3500公尺以上高山有機會遇到春季以來第一場雪。

帶來降雨的是鋒面，因移動速度快，預估下雨不到1天，後頭的冷空氣才是重點。根據模式模擬，最冷時間點落在明晚至周二清晨，由於迅速轉乾，在「輻射冷卻」效應下，平地有機會出現10度低溫、台北市為13度，「乍暖還寒」最容易引發感冒，應注意適時保暖。

周二起氣溫逐日回升，一天比一天暖，不過日夜溫差仍大。周五至周末晴朗穩定，要等到14日，才會有微弱鋒面南下，帶來輕微影響。