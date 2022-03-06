冷空氣要來了，做好保暖準備！中央氣象局表示，今晚起伴隨鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北天氣明顯轉冷，明天由於水氣條件充足，3500公尺以上高山有降雪機率，周二(8)是這波冷空氣最冷的時候，預估北部低溫可下探至12度，南部約13度，東半部約15度。

氣象局表示，今日白天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

今晚起至明日鋒面通過及大冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷；基隆北海岸及北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

溫度方面，今天各地清晨低溫約17至20度，新竹以北及花東白天高溫約20至24度，苗栗至高雄及台東約26、27度，屏東可達30度左右。今晚起鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部越晚越冷，周二將是這波冷空氣最冷的時候，預估北部低溫可下探至12度，南部約13度，東半部約15度。

氣象局指出，周二因為水氣較充足，在氣溫與水汽條件配合下，3500公尺以上高山有降雪機率，下周三(9)清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升。