俄烏衝突爆發後，全球為挺烏克蘭紛紛對俄羅斯祭出制裁手段，台灣也加入經濟制裁行列，日前更送出醫療物資援助烏克蘭，昨（7）日遭俄羅斯列入「不友好國家、地區」名單中，引發國內網友熱議，相關新聞底下湧入大批留言，且多數留言都覺得「傻眼」、憂心「惹禍上身」，還有人表示「傻眼！為啥台灣要當出頭鳥？」

俄羅斯官媒《塔斯社》報導指出，俄羅斯政府昨日批准一份對俄不友好的國家、地區清單，上榜的包括烏克蘭、美國、英國、日本、韓國及歐盟等國家，且台灣也被列入該清單中，引發國內關注。

前駐紐西蘭大使介文汲表示，自己是第一次看到台灣被列入這種類的制裁清單，並指出台灣在俄羅斯莫斯科有台北代表處，如此一來有可能會被要求關館，且台灣有四家銀行共握有50.38億元的俄羅斯債券，「假若一、兩個月後，戰爭結束了，台灣又該怎麼辦？蔡政府是在押什麼寶？很奇怪。」

網友也在《中時新聞網》、PTT、雅虎新聞等平台留言討論，直呼「傻眼！為啥台灣要當出頭鳥？」「台灣人真的很閒，歐美大事都喜歡選邊站」、「歐洲反俄對他本身安全有利，台灣制裁俄羅斯？」、「民進黨順利讓台灣入選俄羅斯核彈打擊地區名單」、「惹禍上身」。