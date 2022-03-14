北京冬帕運會閉幕後，烏克蘭隊員何去何從？（微信朋友圈截圖）

2022北京冬帕運會（冬殘奧會）在昨晚閉幕，微博上有民眾關切，烏克蘭發生戰火，許多選手和教練又是來自戰事最嚴重的哈爾科夫，他們怎麼回家？據瞭解，在北京冬帕運會閉幕前，已有隊員陸續離開北京、返回歐洲。烏克蘭相關人士表示，感謝外界的關注，絕大多數的烏克蘭隊員都想儘早回到家鄉。

據烏克蘭相關人士透露，感謝媒體關注此事，已有部分隊員正在回國的路上。原本烏克蘭隊員考慮先回歐洲，在波蘭、匈牙利等國先短暫停留，視戰爭發展情況再做進一步打算，但後來有95％的隊員都表示希望儘早回到家鄉，烏政府也會盡其所能給予協助。他呼籲大家近期內關注烏克蘭官方微博「烏克蘭信使」，就算是留言支持也好，給予這些運動員鼓舞的力量。

北京冬帕運會3月4日開幕，參賽的烏克蘭選手和教練每天都得一心兩用，既要在賽場上與對手奮力拼搏一較高下，結束比賽後立刻高度關注俄羅斯入侵烏克蘭的狀況。看著家鄉哈爾科夫被俄軍轟炸，黑色濃煙直竄天際，每位烏克蘭隊員的內心都備受煎熬。

即使在蠟燭兩頭燒的情況下，烏克蘭代表隊依舊憑藉堅強的實力，摘下11金、10銀、8銅，以29面獎牌在冬帕運排行榜上名列第二。昨晚（13日），隨著冬帕運會聖火熄滅，各國代表團興高采烈打包行李準備回國，但是烏克蘭隊員卻高興不起來，因為他們的家鄉正面臨俄羅斯的猛烈軍事攻擊。渴望回家，成了一種奢望。

有大陸網友在微信朋友圈貼出一張照片，一名烏克蘭選手脖子上掛著獎牌，卻緊皺眉頭，單手掩面，心事重重。大陸網友擔心，冬帕運會結束了，俄烏戰事正熾，這些運動員可以去哪兒？烏克蘭相關人士說，他們正在回國的路上，希望可以得到外界的關心與支持。