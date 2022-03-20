俄羅斯進攻烏克蘭已經25天，聯合國糧農組織（FAO）日前警告，俄烏衝突撕裂糧食供應體系，導致農產品貿易受阻、未來收成減少、全球糧價飈升，恐引發糧食危機。

根據港媒《中評網》引述聯合國貿易統計數據庫，俄羅斯小麥、大麥和葵花籽出口量分別占全球貿易的24.1%、14.2%和19.6%；烏克蘭小麥、大麥和玉米出口量分別占全球貿易的10%、12.6%和15%。俄烏兩國亦是葵花籽油的重要出口國，分別占全球市場的49.6%和23.1%。

聯合國糧農組織（FAO）警告，今年2月FAO食品價格指數已達到140.7的歷史高點，同比上漲20.7%；穀物、乳製品、植物油等商品的價格指數同樣大幅上漲。FAO警告，俄烏衝突恐導致全球糧價在當前破紀錄的水平上再飈升8%至20%。

FAO初步評估發現，受軍事衝突影響，烏克蘭約20%至30%種植區的冬季穀物、玉米和葵花籽要麼不能播種，要麼無法收獲。

此外，俄羅斯還是全球化肥的重要供應國，氮肥和鉀肥出口份額分別占全球的15%和17%；與其關係密切的白俄羅斯鉀肥出口份額占到全球的16%。由於西方國家對俄羅斯及白俄羅斯實施制裁，全球化肥供應大受影響。

報導指出，埃及等北非國家都是進口俄羅斯和烏克蘭小麥的大戶。隨著齋月臨近，各國的穆斯林民眾正在為齋月結束後的開齋節採購食品。其中埃及是世界上最大的小麥進口國，埃及2020年從俄羅斯和烏克蘭進口的小麥占其總進口量的86%。