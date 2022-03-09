日本富士通集團將捐予聯合國難民署（UNHCR the UN Refugees Agency）100萬美元，相當於1.15億日元，以提供急需的人道救助，給烏克蘭及周遭地區國家，因當前危機而流離失所的人們。

富士通表示，祈禱能儘快恢復和平，並對於烏克蘭和周圍地區受到當前衝突影響的人們，及其家庭、朋友和身處全世界的親人，寄予哀思與慰問。

富士通集團仍然堅守承諾並貫徹其目標「透過創新建立社會信任，使世界得以邁向永續。」並將繼續致力實現同聯合國SDGs核心宗旨：「不拋下任何人」的未來。