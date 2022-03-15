俄羅斯揮兵入侵後，烏克蘭民眾爭相逃往國外避難，柏林中央火車站是他們前往西歐的主要轉運站，每天至少1萬人湧進讓義工應接不暇。

柏林中央火車站離波蘭邊境僅100公里，每天有8班火車來自波蘭，原本就是德波兩國之間的交通樞紐。自從2月24日戰事爆發以來，在柏林下車的烏克蘭難民人數持續增加，車站內臨時設置的接待中心每天平均迎接1萬多名難民。

由於烏克蘭對18歲至60歲男性下動員令禁止離境，抵達柏林的烏克蘭難民主要是女性、老年人和小孩。他們面露倦容，提著行李、棉被和寵物箱走進接待中心，現場可見上百位會說俄語、烏克蘭語或英文的義工熱心提供住宿及交通諮詢，並分送食物、衣物和衛生用品。

一般來說，柏林是烏克蘭難民經波蘭抵達德國的第一站。難民可選擇搭專車住進各地方政府經營的臨時收容所，也有許多德國家庭願意收容難民，接待中心入口可見多位民眾舉牌歡迎難民來家裡過夜。

還有不少人在柏林休息片刻後，隨即搭車前往德國、法國、荷蘭、丹麥各地投靠親戚朋友，讓柏林成為烏克蘭難民前往西歐的主要轉運站。

據聯合國難民署（UNHCR）統計，自從俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，至少有280萬烏克蘭人離境逃難，可說是二戰以來歐洲規模最大的難民潮。

難民主要逃往波蘭、斯洛伐克、匈牙利等鄰國。德國至今已有15萬名烏克蘭難民完成登記，不過由於入境無需檢查證件，實際人數恐怕高得多。

烏克蘭難民在德國可免費乘坐高速鐵路和捷運等公共交通工具，之前德國政府已宣布接待難民人數「沒有上限」。