東海大學日前日召開記者會，發起幫助烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」計畫。（東海大學提供／馮惠宜台中傳真）

東海大學日前召開記者會，發起幫助烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」計畫，並未發起募款的東海大學，卻意外獲得民眾與校友響應自動發起捐款運動，壽圓文教基金會董事長黃秋雄更是慨然承諾要捐助新台幣1600萬，全額支持這項計畫。東海大學也緊急召開跨部門會議，除計畫開設專戶，也將在政府的支持下加速推動這項計畫。

東海大學在校友、以及國際學院院長幸雅各Dean James Sims、學務長龍鳳娣，以及張國恩校長等師長的攜手下，合力推動烏克蘭學生來台求學安置計畫，未來來支助項目包括：1. 捐助10位烏克蘭籍學生：全額學雜費、定額生活補助費。2. 保障校內住宿、安排校內工讀及提供免費華語學習課程。每位學生含學雜費、生活費，每人一年約支出40萬，10人約400萬，四年支助金額將高達1600萬。

本計畫雖將由東海大學的「外國學生獎助學金」及「國際學院發展基金」進行挹注，身兼國際學院院長的美籍教授幸亞各（Dean James Sims）仍憂心上述獎學金無法全額支應機票、日常生活費之際，短短24小時，包括東海全球校友和民眾都紛紛來電或是在網路上表示要捐款給東海大學。

其中曾任東海大學董事會監察人：壽圓文教基金會董事長黃秋雄也承諾捐助新台幣1600萬，全額支持這項計畫的消息，這讓身為美國人的幸亞各直說，台灣人真的很善良。

黃秋雄早年曾在外交部會計處服務，外派駐外大使館期間，目賭國家當時外交上遭遇的種種困難，他說，台積電董事長張忠謀先生，在二戰期間也是跟隨其父親輾轉逃往美國，父母親備極艱辛栽培，加上他自己的努力奮鬥，終於有今日舉世公認的成就，他希望透過像東海大學這樣的人道救援計畫，將來能為烏克蘭培育出像張忠謀這樣的傑出人才，發揮台灣的影響力。