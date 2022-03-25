18歲公民權修憲案立法院院會今拚闖關，18歲公民權推動聯盟今舉辦「Vote for 18！十八歲公民權關鍵一戰」，從南到北，號召上百名高中生到立法院外場靜坐監督，有人上台發言，高喊「我們今天就是要在這裡，看到底是歷史的罪人」；並喊「蔣萬安委員票票入匭」。

立法院外靜坐的高中生手舉「這次修憲不投票，下次選舉少一票」、「拒絕政治算計，別再錯過憲改時刻」、「兌現承諾挺青年」、「別當歷史罪人」等標語，此外，也有學校老師到場聲援，並同步觀看立法院議場直播。

這場學生活動中，各黨派民代及參選人陸續上台致詞、聲援；有景美女中學生上台提到，「自己今天沒有拿到公假，但是他還是來到現場，我們一樣受到民法及刑法刑責，為什麼不能投票？」

由於現場學生決定靜坐到表決結束，台上司儀也不斷呼籲，要同學記得多補充水，大家要堅持到最後一刻；此外，只要有立委在議場上台相關發言，現在場也會時況說明，其中國民黨立委蔣萬安發言完後，司儀也再次轉述蔣萬安發言，並希望蔣能影響同黨委員，更要現場同學齊喊，「蔣萬安委員票票入匭」。

預計立院院會投票結束後，18歲公民權推動聯盟預計邀請各黨立委至場外發表對於投票結果看法的談話。