大學甄選入學委員會今天公布，今年申請入學報名人數8萬1350人，較去年減少4072人，其中通過第一階段篩選有6萬7616人，通過篩選比例83.12％，較去年略為增加2.72個百分點，通過篩選比例是自105學年以來的新高。

今年大學申請入學共有2195個校系提供5萬5810個招生名額。甄選委員會表示，申請入學每位考生最多可以報名6個系組，今年每位考生平均申請5.71個校系，較去年平均5.59個略升，顯示考生較往年更勇於把握進入志願校系就讀的機會。其中，通過篩選考生平均通過校系數為2.88個，較去年的2.87個略增一點點。

甄選委員會提醒，第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，若考生對第一階段篩選結果有疑義欲申請複查時，可依規定於4月1日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

甄選委員會表示，第二階段指定項目甄試校系要求的審查資料，除另有規定外，須於繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式繳交至甄選委員會。

今年要特別提醒，審查項目中如有要求課程學習成果、多元表現，考生若為高三應屆畢業生，可選擇自高級中等教育階段學生學習歷程資料庫中勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF格式檔案後上傳。考生若為非應屆畢業生或自境外返台就學者等，則比照去年以自行製作PDF格式檔案後上傳。

為利考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，甄選委員會官網4月14日至20日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。考生可把握測試期間，提早熟悉操作流程，以利5月5日起正式系統開放後，不至於慌亂而延誤上傳。

甄選委員會說，高三應屆畢業考生於測試系統內，如檢視高中學習歷程資料庫第一至第四學期的修課紀錄、課程學習成果、多元表現等檔案資料有疑義，務必於測試系統截止日前向就讀的高中學校反映，以維護自身甄試權益。