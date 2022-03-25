為了強化青年公共事務參與及溝通機制，土城區公所近期邀請在地宏國德霖科技大學師生走出教室，踏進社區，參與「一日區長」活動。（土城區公所提供）

為了強化青年公共事務參與及溝通機制，土城區公所近期邀請在地宏國德霖科技大學師生走出教室，踏進社區，參與「一日區長」活動，帶領學生會幹部進行每周主管會報、特色觀光活動、各里特色行銷等區長的每日行程，並讓大學生提出各項業務的建議及想法，使區內施政更符合青年世代需求。

土城區公所指出，公所去年首次走入校園，與學生會幹部、各學系會長等學生交流後，為了幫助青年提升參與公共事務的知識和能力，昨日特別安排一日區長活動，讓學生會幹部體驗區公所的行政業務，從一早的主管會報到後續的公共工程建設、關懷銀髮照護、藝文展覽等活動，皆讓學生全程參與，學生也可從中發表施政意見，與公所人員討論修正。

為了貼近社區，區長陳國欽也帶著學生參觀「2022新北市櫻花稼期-土城希望之河浪漫夜櫻祈福活動」，除了推廣土城之美，也順便一同探視獨居長者，贈送各式民生與防疫物資，並協助安裝住警器，落實社會實踐工作。

宏國德霖科技大學校長羅清水表示，這次官學合作展現區公所對青年學子的重視，提供學生學習、認識區政的機會，讓青年的觀點、專長、創意與熱情，轉化為實際的參與，激發學子對公共事務的關懷與行動意願。

陳國欽表示，謝謝德霖科大師生提供的寶貴意見，這是別具意義的青年參與之旅，透過公所、學校及學生社團的交流合作，聽取了青年學子對區務推動的建議，獲得日後政策規畫、執行的重要參考，也盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多青年積極參與公共事務、主動關懷社會。