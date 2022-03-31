美國聯邦眾議院200位跨黨派眾議員於美東時間30日聯名致函美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及貿易代表戴琪（Katherine Tai），籲請拜登政府支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）。對於美國聯邦眾議院跨黨派議員力挺我國參與IPEF，外交部表達誠摯感謝。

該聯名函指出，台灣是美國長期重要的經濟夥伴，也是促進美國供應鏈多元化的關鍵角色。台美透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）進行交流，台灣作為「亞太經濟合作」（APEC）會員與區域成員密切合作，並在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下與區域國家建立夥伴關係。

因此，台灣應受邀納為IPEF首輪名單，此可明確傳達美國支持其盟友及夥伴且不受中國霸凌。以俄烏戰爭為鑑，台灣面對中國威脅敵意日增，美國對台灣的明確支持更形重要，讓台灣參與IPEF確為展現美國堅決捍衛及強化台美關鍵夥伴關係的必要作為。

外交部指出，台灣長期以來一向積極參與印太區域經貿事務，並致力深化與美國等區域理念相近夥伴的經貿連結。外交部會繼續與國內經貿相關部會密切配合，進一步加強與美國的雙邊經貿夥伴關係，並積極推動參與區域內重要經貿機制與對話，維護以規則為基礎的區域經貿秩序，共同促進印太區域的自由、開放與繁榮。