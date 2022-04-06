立法院「台灣與波蘭國會友好聯誼會」今天成立，波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）表示，不久後波蘭便會派經濟相關的代表到台灣，探討雙方經濟合作事項。

高則叡說，波蘭是台灣的盟友，台灣有任何想要發展的目標，都可以跟波蘭國會說。他也感謝台灣在烏克難人道危機之初便提供非常多物資，並糗很快運送到波蘭，「我們歡迎任何形式支持與物資，包含來自台灣的善心。」

外交部次長曾厚仁表示，台灣跟波蘭在1992年簽了設處協議，2002年第一次在波蘭國會成立「台灣波蘭國會議員聯誼會」。過去20年可以視為台波關係起飛期，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭之後，很多事情快速發展，像是開戰後不到一個禮拜，華航貨機已經把27噸的醫療物資運到法蘭克福，再透過陸運到華沙給烏克蘭難民。

「台灣與波蘭國會友好聯誼會」榮譽會長、立法院副院長蔡其昌說，2018年波蘭國會副議長發函正式邀請他到波蘭訪問，當時外交部明白告訴他希望能克服萬難參加，因為兩國之間不知道有多少年沒有這樣的訪問。「波蘭是台灣在歐洲這個階段而言非常重要的盟友，國會議員希望能發揮協助外交部的角色，建立往後更深厚的交情。」