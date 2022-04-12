民進黨立委何志偉邀請16位跨黨派立委組成「國會外交戰略共識會」，今（12日）在立法院舉行成立大會。（葉書宏攝）

民進黨立委何志偉邀請16位跨黨派立委組成「國會外交戰略共識會」，今（12日）在立法院舉行成立大會，由何志偉擔任會長，副會長由國民黨立委江啟臣擔任。何指出，成立目的盼可以有一個跨黨派平台，讓委員們針對外交、國際議題進行協商與討論。

何志偉與立委郭國文、羅美玲、許智傑、范雲、洪申翰等一起成立大會，何致詞時表示，聯誼會的目的希望可以有一平台，讓跨黨派的立法委員們在此針對外交、國際議題進行協商與討論，最終獲得多方同意的結果，讓最後對外的看法以及政策可以一致性。

何志偉也提到，面對烏克蘭戰火，國際社會一起團結起來面對這場浩劫，台灣人自發性的象徵團結，同時也盼國民意識足以扭轉。何期待台灣可以在外交層面上有更多的突破，在國際上可以提高更多的聲量，承諾將盡力維持印太區域的和平與穩定，強化區域軍事合作、阻止台海現狀被片面改變。

此外，致力於加強台灣國際參與、提升台灣地位與區域影響力、促進區域間經貿、文化交流，並深化多邊技術合作；最後，不忘承擔起民主國家的責任，鞏固民主發展、守護自由與平等、凝聚印太人權共識。

立法院祕書長林志嘉讚許，國會外交突破是非常好的戰略思維組織，成立之後慢慢凝聚黨派對於國家意識的整體共識，未來也可以與美國智庫等國際知名智庫彼此交流。

「這個會以前在立法院從來沒有看到過，大部分的都是對單一國家，這樣的戰略共識會是國會外交突破一大壯舉」林志嘉強調，創舉是非常好的突破，將來可以拓展更廣、奠定里程碑。