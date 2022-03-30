白河區公所表示，同時段2人以上預約就醫即可發車，採事前登記制，需看診前2天預約。（白河區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區公所開辦的就醫專車，過去載送長者到柳營奇美醫院就醫，孰料使用率不理想，曾1年僅13人搭乘。公所今年3月起重新規畫路線，來回接送長輩至白河在地診所、衛生所看診，以善用珍貴的既有資源，也協助更多居民解決就醫交通不便的問題。

白河子弟、經營遠洋漁業有成的企業家張志育，其父親張慶芳生前熱心地方公益，為了延續父親回饋鄉里志願，並有感白河獨居長者外出就醫交通不便及程序繁瑣冗長，2016年11月特別以父親的名義捐贈一輛長者照顧專車給區公所，期望讓長者生活更有品質。

區公所表示，這輛就醫專車開辦初期，主要提供身邊無子女的獨居老人、行動有困難卻無法取得身心障礙手冊或就醫時間復康巴士無法配合的長者使用，只要有2人以上報名至柳營奇美醫院就醫，公所即可派車搭載，完全不收費。

但根據往年使用統計，2018年僅20人申請搭乘，而2019年只剩13人，區公所說，2020年後未統計搭乘數，不過像一些特殊情況，如去年疫情嚴峻，衛生所開設接種站，當時多次派出就醫專車載送長者前往接種疫苗，可是就整體來說，使用率仍不盡理想。

區公所說，近年白河人口老化，目前65歲以上老人7162人，其中獨居長者有94人，獨老比率1.3％，相關福利持續努力推動；今年3月起重新調整路線，只要居住在白河的長者，若有就醫需求都能申請，不論住在關子嶺或偏遠山上，公所會派車至家中接送至轄內各診所或衛生所就醫。

區公所補充，另外，未符合就醫專車申請條件，但確實有搭乘專車就醫就診需求的民眾，也可來電公所洽詢，公所會再做個案評估。