新東街停車場完工，公所今天舉辦啟用儀式。（張毓翎攝）

台南市新營區新東里為新營人口最多的里，居住許多公教人員，也是在地人口中的「公教區」，然因周邊停車位極為短缺，為紓解停車問題，新營區公所認養新東街近190坪的私人未使用土地，闢建免費停車場，造福當地住戶。

新東里2005年從王公里劃分而出，里內棋盤式規劃的重劃區，整體的格局方整，以透天住宅為多，里內有興國高中、新東國中及新泰國小等文教單位，台南縣勞工住宅大樓、衛生局及健保署南區業務組新營聯絡辦公室也都設立於此，再加上周遭有許多公園綠地，吸引許多人遷居至此。

新東里雖然不是新營面積最大的里，但總人口數位居第一，最新統計目前有8403人，居住人口密集度提高，連帶周圍民眾停車的需求度也相對提升，但停車空間卻跟不上人口成長的趨勢，停車供需落差大。

去年新營區公所在市議員蔡育輝及新東里長盧素香協助下，尋覓新東里的閒置空地，終覓得座落在東光街82巷與88巷間3筆土地，有將近190坪的未使用空地，毛文河等3位地主同意新營區公所認養，並闢建作為社區臨時停車場，供大眾免費停車使用。

停車場從規畫到完工歷時4個月，共劃設23格停車位，30日啟用儀式上，市長黃偉哲感謝地主的慷慨與用心，也提到未來如果能在附近找到適合的地點蓋停車場，市府一定盡速來蓋，若是公有土地，也會爭取列入前瞻計畫，增加中央補助、減少地方負擔，以早日興建。