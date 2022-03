聯合國難民署今天表示,自俄羅斯入侵烏克蘭以來,民間「捐款總額打破紀錄」,支持聯合國難民署致力協助數百萬名流離失所的烏克蘭民眾。

聯合國難民事務高級專員公署(The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR)在聲明中說:「僅兩週多的時間,企業、基金會和慈善家就捐獻了超過2億美元(約新台幣57.7億元),力挺聯合國難民署的烏克蘭緊急應變行動。」

聯合國難民署估計,自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來,超過280萬人被迫成為逃離烏克蘭的難民,而在飽受戰爭蹂躪的烏克蘭境內,至少還有200萬人流離失所。

聲明說:「聯合國難民署擔心,若戰火持續延燒,還會有數百萬人流離失所。」

聯合國難民署先前表示亟需5.1億美元(約新台幣147億元),用於初步緊急援助烏克蘭國內流離失所者和整個區域的難民。聯合國難民署還說,所需經費「很可能增加」。

聯合國難民署大部分資金來自各國政府,但今天讚揚民間「透過直接捐款的方式,展現慷慨及團結」。

聯合國難民署說,這類捐款有助他們在危機一爆發後就迅速因應,例如安排空運和卡車車隊援助那些流離失所者。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪(Filippo Grandi)在聲明中說:「我要感謝來自世界各地的企業、基金會和慈善家慷慨解囊,展現善意,協助民眾逃離在烏克蘭的戰火。」

「數百萬人迫切需要緊急協助。隨著危機加劇,在此呼籲民間持續馳援。」(譯者:李晉緯/核稿:盧映孜)1110315