全台今天氣晴朗穩定，氣溫逐漸回升，但好天氣又快沒了，氣象專家賈新興表示，下周四（17日）起受到華南水氣影響，全台有雨，一直到下到22日，連6天各地都是濕涼下雨的天氣。

賈新興今在臉書發文，提醒大家保握好天氣，因為下周四（17日）起華南雲系移入，全台轉為有雨天氣，18至22日受東北季風增強及華南水氣移入，全台濕涼，但後期預報不確定性略高，須持續觀察。

賈新興也提到，預估弱反聖嬰現象有6成機率將持續到今年5月，未來一季氣溫正常至偏暖， 降雨正常至偏少的機率高。

至於近日天氣，賈新興表示，今天至周日（13日）西半部晴到多雲，日夜溫差大，僅東半部有零星短暫雨。下周一（14日）受鋒面通過影響，台中以北轉有雨，但旳下周二（15日）鋒面走後，僅東半部有零星短暫雨，下周三（16日）天氣穩定。但要注意明天至下周二（15日）夜間、清晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度