東北風略增強，今天北台灣氣溫微降至25度，氣象專家吳德榮表示，明晚起到下周一鋒面及強冷空氣南下，全台有雨，其中中部以北及東半部雨勢大，同時氣溫下降，愈晚愈冷，周一晚、周二晨低溫下探10度以下，台北降至13度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周日晚起至下周一（6、7日）鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率，氣溫下降，約13至18度，愈晚愈冷。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

下周一晚鋒面快速東移，降雨由南而北逐漸停歇；氣溫續下降，周一晚、周二清晨平地最低溫約降至10度以下，台北測站則可能測到13度以下低溫。

吳德榮說，下周二至周四（8至10日）受高氣壓影響，各地晴朗穩定，天氣乾爽；周二白天起天氣逐日回暖，清晨仍有輻射冷卻帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大，約14至24度。下周五（11日）高壓迴流影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，續回暖，白天微熱早晚涼，晨間易有霧。

關於近日天氣，今日東北風略增強，北台灣高溫小幅下降至25度，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大，約16至31度；北海岸及東半部偶雨，西半部晴時多雲。明（6）日東北風略減弱，北台灣雲量增多，高溫略降至23度左右，東半部有雨；中南部晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；清晨西半部易有輻射霧。