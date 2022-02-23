大片對流雨彈正移入台灣中，氣象達人彭啟明貼出最新雷達回波圖指出，今天雨勢比前幾天會略大一點，正移入中要多留意，但撐過今天之後明天雨就停了，「期待雨過天晴的未來幾天吧！」氣象局也指出，今天雨區集中在北北基桃竹苗、台中、宜蘭9縣市，且降雨持續。

同時，氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出從早上8點30分開始，有大範圍雨區通過台灣，加上逼近強烈冷氣團的冷空氣南下，今天還是非常濕冷。

氣象局持續發布北北基宜以及台中山區大雨特報，今天上午水氣一波波進來，降雨範圍往南擴展，主要雨區集中在中部以北及東北部，花東短暫雨，偶爾有空檔，南部地區也有不定時飄雨。

大範圍雨區通過加上降溫，今天仍非常濕冷。(氣象局提供)

氣象局表示，晚上之後水氣逐漸減少、降雨減緩，屆時中南部平地大致都轉為多雲，只剩山區還有些零星降雨，而迎風面的北部、東半部則轉為局部短暫雨，連日的降雨出現空檔；溫度方面，由於大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭整日氣溫在13至15度之間，南部及花東高溫也僅19至22度，但因為降雨實際上感受的溫度較低，感受仍偏冷，記得保暖。