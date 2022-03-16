16日環境風場為東北風，竹苗以北地區擴散條件佳，空氣品質為普通等級；中南部地區位在下風處，較易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度偏高。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖地區主要為「普通」等級；高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區達紅色警示等級；中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

依監測資料顯示，16日環境風場轉為偏東風，西半部地區午前水平及垂直擴散條件較差，較易累積污染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望稍好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高；氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區於清晨及夜間易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

未來一週，16日環境風場轉東風，西半部位於背風側，空氣品質較差；17日晚起鋒面接近；18日鋒面通過及東北季風增強，迎風面擴散條件好轉，下風處污染物仍易累積；19日至21日東北季風減弱，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差。