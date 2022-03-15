今(15)日下午三點多，有不少民眾突然收到國家警報，但內容不是地震，而是「空品警報」，而這是因為桃園的家樂福大火導致的空氣品質不良，環保署廣發簡訊通知民眾。此事也在網路上引發網友熱議，更有網友直言，「連老天爺都受不了，這還真是史無前例」。

環保局表示，簡訊發送的標準為楊梅家樂福半徑20公里內區域，目前方向為北北東風，楊梅家樂福下風處為楊梅、平鎮地區，目前僅楊梅仁美國中臨時測站AQI超過200，平鎮、中壢、新竹湖口地區空品皆為普通等級。

環保局解釋，消防局15日正對楊梅家樂福進行殘火處理，由於有使用大型重型機具，導致有粒狀污染物產生，這屬於短暫的汙染，不過除了楊梅外，其他地區的空氣品質指標為「普通」等級，民眾勿恐慌。

相關新聞和消息在《批踢踢》、《Yahoo新聞》曝光後，引發網友熱烈討論，「抱怨歸抱怨...票還不是照樣投綠............自己選就別亂叫...」、「要把桃園訓練成像南部一樣，畢竟是死忠的才行」、「不是停電、就是大火...這就是現在台灣的生活環境呀」、「綠色執政縣市大家都閉嘴了，一個屁也不敢放」、「上週五美福悶燒了5天，早就該發警訊了！」、「有機會向塔綠班申請國賠！」、「新竹縣關西都收到了，桃園搞什麼啊」、「連老天爺都受不了，這還真是史無前例」、「台灣不缺新鮮的肺~相信政府相信黨~就對了！」