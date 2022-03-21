台北市議員兼國民黨副祕書長羅智強日前展開「1000公里傾聽桃園」活動，以此評估是否參選桃園市長，近日更和無黨籍立委高金素梅合體走進原鄉。港媒分析，高金似乎刻意帶著羅智強，先走到桃園宜蘭交界的西村，接著走到桃園新竹交界的羅馬公路，「往回走」彷彿替羅在邁向桃園市長之路，清楚界定疆域與界線。

根據《中評社》分析指出，羅智強桃園行腳從海線走到山線，只能說「傻傻地走」，因為缺乏在地深度導覽，沒有夠份量的藍營大咖出面引薦，沒遇到地方領袖，頂多是表面的粗淺印象，但是在原鄉部落，遇到重量級導師高金素梅的情義相挺、傾囊相授，類似地方「大樁腳」；更有趣的是，高金似乎刻意帶著羅，先走到桃園宜蘭交界的西村，接著走到桃園新竹交界的羅馬公路，「往回走」彷彿替羅在邁向桃園市長之路，清楚界定疆域與界線。

該報導更指出，高金素梅以無黨身份帶領羅智強認識原鄉，也示範著沒有政黨拘束、不靠藍綠支持，怎樣贏得人民的信任，當然這條路不好走，羅想選桃園市長，還是繼續走下去。

至於桃園的國民黨市議員是否參加行腳活動，羅志強日前曾說，這是每個人的自由，有來陪自己也走、沒來陪自己也走，總之會用一雙腳千里走桃園，用行動和誠意傾聽土地、傾聽人民的聲音。