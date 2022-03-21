新北議員金瑞龍呼籲保障消防員權益，落實消防勤務專責化、避免過勞。（金瑞龍服務處提供）

新北議員金瑞龍呼籲保障消防員權益，落實消防勤務專責化、避免過勞。本月截至15日止，從北到南共發生8次嚴重火災，其中桃園似受火神「眷顧」，竟發生高達5次火警，消防員疲於奔命，冒著生命危險屢次衝入火場搶救。

新北市消防員目前編制員額不足，出勤制度為勤二休一，也就是出勤48小時後休息24小時，有時還要協助各種天災、意外及醫療救護等勤務，一人當兩人用，恐有過勞危機，必須正視及保障消防員工作權益。

桃園日前火災頻傳，3月1日科技公司大火；3月10日知名美福公司在蘆竹的倉儲也發生火警；無獨有偶，家樂福位於桃園楊梅的大型物流中心在3月14日亦冒出火舌，延燒近2萬坪廠房。每次一有火災，消防員總是第一時間趕赴現場，搶救民眾生命財產，消防員工作危險性高，但員額不足，導致工時長，在如此過度操勞下，消防員出勤時恐易發生意外。

金瑞龍說，我們要重視消防員工作權益，目前消防員17天休假上限已取消，可以改善部分過勞問題；但也要思考勤二休一的規定，是否有討論的空間，像日本是勤一休二，每個月出勤280小時，而美國更少，僅需出勤240小時，但台灣卻超過330小時，為避免消防員過勞，我們應該要補足人力，往勤一休二制度邁進。

金瑞龍說，消防員從事高度危險性的工作，不管在生理或心理上常處於緊繃狀態，我們要讓消防員在身心上都得到最妥適的照顧，並落實勤務專責化，讓消防員專心在救災上，心無旁鶩，這樣才能提高救災的效率。

金瑞龍表示，他在今年議會開議期間，提案附議消防員超勤加班費要加成支給、改建消防分隊廳舍以保障工作場域權益，並在疫情期間捐贈物資給消防局等，都是希望給消防員全方位的支援，讓他們可以無後顧之憂、全力救災。