新北消防局今(17)日上午10時於五股區新廳舍辦理「火災鑑識中心落成典禮」，打造全國唯一導入智能管理、可遠端監測儀器及環境狀態之火災鑑識中心，由市長侯友宜蒞臨主持，並邀請議員、警察大學、刑事警察局等學術、專業鑑識領域單位到場觀禮，共同見證新北火災鑑識里程碑。

新北市率先全國於109年9月18日改制成立火災鑑識中心，占地180坪且耗資兩千餘萬購置精密儀器及設備，以科學為基礎論證，展現專業與公信驗證，並持續透過科技系統輔助，高空攝影、3D繪圖重現火場全貌，建立火災調查系統資料庫，同時與國立臺北科技大學、臺灣科技大學、中山大學、高雄大學等學界翹楚簽署「量測鋼筋混凝土結構受火害程度」MOU合作協定，整合鑑識及火害程度等大數據析分析，找出火災態樣及潛勢危害地區，將成果反饋至防火政策上。如消防局補助新北市5樓以下的公寓、透天厝住宅用火災警報器，及針對弱勢族群執行居家安全訪視，與工廠防火診斷等，在「發現原因」同時，也積極「解決問題」。

全國首創唯一智能管理，新北火災鑑識中心落成，由市長侯友宜親臨剪綵。(新北消防局提供)

全國首創唯一智能管理，新北火災鑑識中心落成，由市長侯友宜親臨剪綵。(新北消防局提供)

火災鑑識中心辦理本市火災原因調查鑑定工作，歷經五股爆炸案、八仙塵爆、三重六張街縱火、新莊部北醫院等重大火災案件，均能迅速還原起火處所及災因，釐清肇事責任歸屬，作為司法審判之重要立論。

全國首創唯一智能管理，新北火災鑑識中心落成，由市長侯友宜親臨剪綵。(新北消防局提供)

侯友宜市長表示，雖然出身於刑事背景，但過去鑑識領域也包含在刑事之中，所以在學校時也要學習許多偵查、鑑識方面等學問，且日後從事重大刑案的偵辦調查，也都必須與鑑識人員互相仰賴與搭配，可見刑事偵查與鑑識需相輔相成。記得第一次隨調查人員與已故施多喜老師到千島湖火災現場進行調查，深刻體認到火災鑑識人員的辛苦。火災鑑識人員必須在髒亂、燬壞的火場找尋蛛絲馬跡，研判起火處及起火原因，火災鑑識與刑事鑑識領域雖然略有差異，但同樣都是為了保障人權、追溯真相而努力。今日也特別發表火災鑑識公仔「神探犀妞」，火災鑑識中心共有6位女性同仁，她們細膩蒐證調查及敏銳分析的能力，充分展現鑑識工作專業調查、抽絲剝繭、力求真相的特質，在工作上表現相當傑出，所以才會有「神探犀妞」公仔的發想，身著沉穩的深藍色鑑識服裝、勘察鞋及工具包，手持放大鏡，塑造如同名偵探「福爾摩斯」之專業形象同時，融入女力意象，也展現市府對於女力實踐的決心。

另一方面也勉勵消防局，持續不斷地進步與精進，新北市就離科技智能的便民城市愈近。期勉新廳舍落成、新儀器就定位之後，火災鑑識人員能持續強化勘察及鑑驗技術，秉持相同的信念，邁向火災鑑識高峰，善盡工作角色，為市民提供更高品質的服務，讓新北市能夠成為亮眼、安居樂業的智慧城市。