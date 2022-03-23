美國一名女子經常在家裡聞到腐臭味，但她都以為只是動物屍體的味道，而沒有太過在意，直到最近她的男友幫忙修理下水道管線，才驚覺她家底下竟藏有一具人骨，讓她受到很大的驚嚇，而且由於時間過了太久，這具屍體早已呈現極度腐爛的狀態，就連警方都無法確認死者的性別、死亡方式與死亡時間。

The woman says she could sometimes smell something before, but thought it was just a dead animal, and didn't want to mess around with it.https://t.co/cyU6eYwOlD — Local 12/WKRC-TV (@Local12) March 19, 2022

綜合外媒報導，崔西（Tracey Douds）和女兒住在賓州比佛縣（Beaver County）已經長達5年，這段期間她偶爾會感到不安，且不時在家中聞到腐臭味，但起初她以為只是動物屍體的味道，並沒有太過在意。

本月17日，崔西的男友來到她家幫忙修理下水道管線，沒想到竟看到驚人的畫面，他嚇一大跳，和崔西說：「妳不會相信的，我認為下面有一具屍體」，崔西還覺得男友只是在開玩笑，直到2人真的挖出一具完整的骸骨，她才終於相信，並打電話報警；警方鑑識過後，證實這具骸骨就是人骨，不過由於時間過了太久，遺體處於極度腐爛的狀態，因此無法確認其性別、死亡方式以及死亡時間。

目前全案仍在調查當中，但崔西得知人骨曾在她的房子下，待了好長一段時間之後，受到非常大的打擊和驚嚇，她不得不打開所有窗戶，好讓屍骨的腐臭味散去，而且每天晚上睡覺都會有種怪怪的感覺，讓她崩潰直呼：「希望一切可以儘快結束」。