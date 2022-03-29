1名女網友在《Dcard》發文，她認為自己的男友只適合交往不適合結婚，2人遠距離還相差8歲，原PO的薪水又比男友高2萬，而且她認為男友很沒上進心，因此分手，現在想要談以結婚為前交往的戀愛，網友們紛紛在貼文下留言：「性別問題」、「沒錢可以，但沒上進心，萬萬不行」、「今天性別倒過來，錯的還是男生啦」。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，男友是個只適合談戀愛不適合結婚的人，雖然覺得男友是一個不錯的交往對象，但扯到結婚、買房、生小孩等議題時，她完全不想嫁給男友，因為男友每天住家裡，洗衣煮飯都依賴爸媽，2人除了是遠距離，相差8歲外，男友一點也不上進，她的薪水還比男友整整高出2萬。

原PO表示，2人交往間也不怎麼爭吵，以前覺得不需要看男方的經濟能力，相處的舒服就好，現在她想要以結婚為前提交往，因此和男友提出分手，雖然不捨但她認為男生要努力學習，提升自己的薪水，而不是成天抱怨薪水低，卻無所作為，發文詢問網友們的看法。

網友們看到後紛紛留言寫下：「沒錢可以，但沒上進心，萬萬不行」、「今天性別倒過來，錯的還是男生啦哈哈」、「我結婚也懷孕了，體認到沒有錢真的不行呀」、「他賺的比你少，存的不一定比較少，尤其住家裡，但若不想放棄工作 勢必有人要配合另一半」、「性別正確是挺真實，未來無論我比女朋友多幾倍薪水，也不會覺得她怎樣，甚至她工作以外就是想耍廢我也隨便」。