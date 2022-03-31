情侶之間交往久了，難免會因為價值觀不同而引發爭執，一名女網友抱怨，男友明明月入10萬元，卻非常小氣，不僅出門約會都要求AA制，讓她相當不解，網友看完反酸，「覺得妳愛他的錢比愛他的人多」、「妳的男友適合更好的」。

原PO昨（30日）在臉書粉專《靠北男友2.0》發文指出，男友雖然月入10萬元，但每次出門約會都要求AA制，甚至還要求她要一起存錢，為未來結婚買房做打算，讓她忍不住抱怨，「這麼不懂愛護另一半，他還算個男人嗎？」

不少網友看完後留言痛批，「人要互相，天底下沒有不勞而獲的事情」、「不管彼此收入多少，AA制都很正常啊，誰說自己薪水高就一定要cover對方的支出，太莫名其妙」「老實說我覺得AA沒有錯」、「交往而已，AA很正常吧」。

還有人一針見血指出，「你是愛錢還是愛人」、「覺得妳愛他的錢比愛他的人多」、「根本只是想靠男人養吧」，還有人說「妳的男友適合更好的」、「衷心希望你男友可以找到更好的另一半，拜託了」。