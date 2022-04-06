歐陽娜娜的妹妹、17歲的歐陽娣娣近年接棒姊姊出道，雖去年演出《當家主母》劇組鬧出虐貓爭議，歐陽娣娣在劇中的造型也遭受批評，但仍不減她在演藝圈奮鬥的決心。今(6日)週刊報導，人美桃花旺的歐陽娣娣不亞於兩個姊姊也爆出新緋聞，被拍到一起逛街的對象竟是大她4歲的當紅鮮肉陳立農。

歐陽龍的三個女兒一舉一動都是鎂光燈焦點，近年年紀最小的歐陽娣娣「暴風成長」，甚至被網友誇比姊姊娜娜還美，去年娣娣趁著這股氣勢正式在大陸戲劇圈出道，和蔣勤勤、惠英紅等一票大咖合作《當家主母》，但或許娣娣的長相太有「現代感」，換上古裝的定裝照出爐後就引來許多嘲諷，戲劇播出後又被發現整部戲只有9句台詞，掀起正反兩極留言，但也有人為她打氣，認為：「萬事起頭難」。

歐陽娣娣和陳立農被拍到約會逛街。（圖／中時資料照片）

對於外界批評，歐陽娣娣當時正能量表示：「超級開心有機會跟這些超級會演戲的老師學習，對我來說就像是假期實習一樣，每天都在吸收很多東西，今晚上線就交出了我的彙報成績單，希望大家喜歡這部戲」，似乎強調會越挫越勇。而今《鏡週刊》報導，將重心移往到大陸工作的歐陽娣娣，近日被拍到在台北街頭與一名男性朋友逛街，定睛一看竟是男星陳立農。

週刊報導，其實當天他們本來是要追蹤陳立農的生活，上月25日跟著他來到東區一家服飾店，可見陳立農邊挑東西邊問身邊女性朋友意見，對對方的意見相當重視，接著才發現該女竟是歐陽娣娣，而兩人為了避嫌離開時還刻意一前一後走，最後又約好到別的地方會合，讓人好奇兩人關係，而求證陳立農經紀人未接電話，傅娟則是強調他們家不到18歲前有禁愛令，不敢置信女兒偷談戀愛，更傻眼驚訝說：「怎麼可能？」並替女兒緩頰應該是把陳立農當哥哥，若女兒真的有男友她不可能不知情。