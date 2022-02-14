新生代才子歌手陳立農在圈內擁有好人緣，年前為宣傳新專輯，金鐘視后楊謹華、金馬新人獎李沐友情相挺，在新歌MV《舊厝的瓦斯爐》、《日心說》中擔綱演出，為MV增色不少。近來他佩戴Qeelin葫蘆造型Wulu珠寶，有著「好運連連」的意寓，好運加乘、更添氣場。

新生代才子歌手陳立農佩戴Qeelin的Wulu珠寶項鍊，四只葫蘆構築梵花，有著好運連連的意寓。（Qeelin提供）

陳立農在形象照中身穿一襲喜氣洋洋的漸層紅色西裝，佩戴Qeelin的Wulu Legend玫瑰金鑲鑽紅寶石項鍊和Wulu玫瑰金鑲鑽戒指，其中Wulu Legend項鍊是以傳奇絲綢之路汲取設計靈感，將敦煌石窟中的梵花融入設計當中，以四只小巧葫蘆構築而成，代表了「好運連連」，巧妙融合東方美學和西方潮流時尚，別具新意。

Qeelin Wulu玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙胸針，19萬5500元。（Qeelin提供）

Qeelin Wulu玫瑰金鑲鑽鏤空戒指，19萬3000元。（Qeelin提供）

Qeelin Wulu玫瑰金鑲鑽紅寶石項鍊，18萬5500元。（Qeelin提供）

Qeelin是Dennis Chan於2004年創立的高級珠寶品牌，音同「麒麟」，是中國神話動物和愛的象徵，為迎接北京冬季奧運開賽，品牌特別推出冠軍熊貓（Champion Bo Bo）珠寶，各個不同造型的Bo Bo熊貓家族扮演滑雪健將，十分精巧可愛邀你共赴雪場，開啟冬日活力。

Qeelin為北京冬奧設計萌娃滑雪健將Champion Bo Bo 珠寶。（Qeelin提供）

Champion Bo Bo貓熊造型珠寶鑲嵌珍珠母貝、鑽石、黑鑽、紅寶石，生動地勾勒出Champion Bo Bo的獨特個性，手比勝利V字意味著冠軍的榮耀。