「戲劇女王」陳喬恩2019年參加戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，與小9歲大馬富二代曾偉昌配對成功，小倆口穩交2年後，在上個月底現身大安區戶政事務所登記結婚，準備攜手邁向人生下一個階段，除了新婚之喜之外，傳出因為疫情停工期間，邀約實在太多，因此簽約新東家幫她接洽並過濾工作。

根據《鏡週刊》報導，2020年因為疫情導致所有戲劇幾乎停拍，陳喬恩便放下大陸演藝事業返回台灣，由於往返隔離得耗費不少時間，加上當時與曾偉昌熱戀，讓她決定待在台灣好好生活，只見兩人每天打卡吃喝玩樂過得相當開心，看似趁著這段時間好好休息，但其實這一年來邀約不斷，疲於應付的她傳出簽約好友莊淳淳旗下公司，由張書豪擔任經紀人，除了幫忙接洽工作，也過濾篩選邀約內容。

陳喬恩簽約新東家，看似要在台灣重啟演藝事業，但傳出她終究還是把重心放在大陸，畢竟曾向大陸粉絲喊話：「姐真的有在看劇本，我當然也有要回北京的打算啦！總不能都不工作吧，況且不想人我也想狗啊」，但也有一說是她並非拒絕台灣戲劇或電影邀約，只是還沒有滿意的合作內容出現，因此仍再繼續觀望。

對於以上傳聞，經紀人Rita表示陳喬恩會希望能有與過去不同的演出，所以並不像外界傳言所說她排斥在台灣拍戲，反而希望能在角色有突破。