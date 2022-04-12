雲林縣北港鎮工藝師陳明洲，傳承紙糊獅頭工藝。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮工藝師陳明洲、蔡敏男，為傳承紙糊獅頭與木雕鑿花技術，開班授課進行為期3個月的實作課程，12日在北港振興戲院展現成果。目前紙糊獅頭逐漸被玻璃纖維取代，木雕鑿花則是古蹟寺廟維修重點，有必要加以傳承，才能永續發展。

陳明洲師承台北萬華福州派藝師，出師後在北港鎮創設「神山堂」，作品融合木雕、泥塑與漆藝，2015年獲選文化部「文化資產保存者」，2020年又獲國立台灣工藝研究中心頒發「台灣工藝之家」，國家級工藝大師當之無愧。

蔡敏男從事木雕鑿花工藝已30餘年，熟捻小木作與繁複多層次的鑿花技術，多年來負責施作眾多廟宇的木雕工程，許多傳統建築與古蹟，都可見其精湛作品，以重現老建築新生命為己任，平日更是致力傳承工藝給下一代。

陳明洲表示，此次傳授課程以紙糊獅頭為主題，學員們須自行製作土胚、糊紙、磨平、打底漆、上色，共須學習96小時，每星期六上課一整天8小時，足足上了3個月，以求基本功扎實。未來將規畫傳授難度更高的神尊雕塑，讓學員的學習更多元化。

陳明洲說，紙糊獅頭是早年傳統的手工工藝，現在獅頭大多以玻璃纖維、塑膠為材料，紙糊獅頭工藝因耗工費時，學習的人愈來愈少，因此特別開班授課教導年輕學員，讓這項工藝往下扎根。

蔡敏男則以「壽桃」為主題，教授學員鑿花技法，他指出鑿花工法繁複，因此除了學習技法外，還要培養細心與耐心，再加上創新，才能雕出最有特色的作品。