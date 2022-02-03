生活中難免遇到撞衫，但如果是發生在藝人身上，勢必會引發一陣討論。星二代歐陽娜娜就接連撞衫大陸女星楊超越和虞書欣，「國民女神」陳妍希以一身宮廷風禮服，撞衫新生代戲劇花旦楊紫；而甜姐兒侯佩岑、名模隋棠以及「最美皇后」秦嵐也都情有獨鍾一襲天鵝印花長洋裝。

以才女氣質走紅的星二代歐陽娜娜，日前以一身灰色西裝、白襯衫並搭配黑色百褶裙，頂著低馬尾、俏麗現身音樂節目表演，巧的是，從選秀節目《創造101》出道的23歲女星楊超越，事後也選穿同套學院風套裝出席活動，不同的地方是，楊超越選擇放下一頭長髮，讓她整起人看起來更是美如洋娃娃，雙姝把套裝穿得各有特色。

歐陽娜娜（左圖）、楊超越各自穿出特色。（圖／取材自歐陽娜娜工作室、楊超越工作室微博）

歐陽娜娜撞衫不只這一樁，她去年12月就與大陸26歲女星虞書欣撞衫，雙姝都選穿黑底、藍色幾何圖案的針織衫，虞書欣把長髮夾起來，展現優雅、氣質的一面，歐陽娜娜卻因拍照角度，顯得身體比例失衡，娜娜也因為頂著大波浪短髮，讓21歲的她看起來較顯成熟。

娜娜（左圖）因頂著大波浪短髮，讓21歲的她看起來比26歲虞書欣還成熟。（圖／取材自歐陽娜娜、虞書欣微博）

被抓包撞衫的，還有「國民女神」陳妍希和大陸女星楊紫，陳妍希以一襲修身長裙、頂著大波浪的氣質公主頭，優雅出席活動，白色禮服不僅襯托陳妍希的美肌，而腹部收腰和傘狀裙襬設計，更加凸顯陳妍希的S身材，不過就有眼尖網友發現，其實女星楊紫早就穿過同套禮服，楊紫也是放下一頭浪漫長髮，加上禮服的宮廷風方領設計，讓楊紫宛如真人版公主。

一個是38歲「國民女神」兼辣媽陳妍希、一個是「90後四小花旦」29歲楊紫，雙姝雖然撞衫，但各自都把禮服穿出美感，陳妍希更完全看不出和楊紫有9歲的年齡差距，讓人選不出勝負。

陳妍希（右圖）、楊紫都穿出優雅氣質。（圖／取材自楊紫工作室、陳妍希工作室微博）

41歲隋棠日前以一襲印花長袖洋裝出席新戲記者會，洋裝的貼身設計不僅透出隋棠的S形身材曲線，名模出身的隋棠，更能凸顯天鵝花紋的貴氣，隋棠舉手投足凍齡又超氣質，完全不像是3個孩子的媽咪。

隋棠（左圖）穿出貴氣感、秦嵐則穿出古典氣息。（圖／本報系資料照片、取材自秦嵐微博）

這一件洋裝也深受侯佩岑、大陸氣質女星秦嵐的喜愛。秦嵐早在去年底就穿這件洋裝，42歲的秦嵐完美穿出古典氣息，洋裝的白底設計，也讓她的肌膚更顯白皙、細緻；侯佩岑則在上月中PO出天鵝洋裝照，纖瘦的她，輕鬆駕馭裙子的貼身設計，完美身材和蠻腰相當不科學。