陳妍希和大陸小生陳曉合作《神鵰俠侶》擦出愛火，小倆口在2016年結婚，並在同年底生下兒子「小星星」，幸福組成一家三口，由於夫妻倆對婚姻生活低調，兩人還因此成為網友唱衰、被離婚的對象，不過陳曉與陳妍希近期則罕見合體為雜誌拍封面照，陳曉與陳妍希也大方曬恩愛，把兩人私下真實互動，甚至吵架也全說了。

陳曉、陳妍希近日為雜誌拍攝封面照，夫妻罕見合體，陳曉、陳妍希互動散發粉紅泡泡，更是閃瞎全場，而在網上曝光的花絮影片中，陳曉、陳妍希都身穿白色情侶裝入鏡，兩人甜蜜分享對方優點，陳曉大讚老婆有智慧、胸襟和氣魄，陳妍希則甜誇陳曉溫柔、善良、孝順。

陳妍希不吝嗇曬恩愛，陳妍希大讚陳曉不僅會分擔家務，還會幫她按摩，兩人也分享平時會躺在床上看電視、一起吃火鍋、玩電動遊戲等夫妻日常，值得一提的是，陳妍希在採訪過程中，還悄悄玩起老公的手指，從小細節就散發滿滿甜蜜，也讓陳曉和陳妍希看起來就像熱戀中的情侶。

小倆口也坦言，兩人過去難免有磨擦，不過陳曉強調，兩人近期幾乎沒有吵架，陳妍希則感性說，夫妻相處會有摩擦很正常，「反而吵架才能溝通到一些平常不願意輕易說出來的話」，陳妍希指出，只要彼此能夠說出來且往好的方向發展，她認為吵架其實不算什麼。