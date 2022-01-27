陳銳在台北信義區打造皮克斯毛朋友系列快閃店。（KlassiC.提供）

陳凱倫的30歲獨子陳銳創業有成，一手主導的「皮克斯毛朋友系列快閃店by KlassiC.」期間限定店，今（28日）在台北信義威秀開幕；雖近來疫情升溫，但陳銳義無反顧，將快閃店防疫措施升級，希望粉絲放心來玩，陳銳說：「能跟小時候的夢想合作對我和團隊們來說，都算是一個重大指標吧。」

陳銳從小就是「迪士尼控」，幼時就跟著爸媽去過美國迪士尼樂園，「真的很感恩父母，長大後我也自己去了香港和日本迪士尼朝聖」，他回想在樂園裡看到動畫卡通的場景跟人物，「很不真實，真的太夢幻了，走在樂園的路上心情都很好，超級療癒」，至於最喜歡的迪士尼卡通人物？陳銳笑說：「當然是《玩具總動員》的胡迪和巴斯光年，從小到大看到他們的玩具必買。」

陳銳出社會開始創業時，就許下與迪士尼合作的願望，去年出現合作曙光，團隊們立刻著手準備前置作業，務求把每一個細節做到最好；如今夢想實現，陳銳希望在疫情之下，為不能出國的迪士尼粉絲們，提供一處療癒空間。