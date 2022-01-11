儘管印度面臨第3波的新冠大流行，但是仍有上百萬的印度教徒前往恆河洗聖浴(holy bath)。即使官方發出疫情勸阻與城市宵禁，或是建議採用噴灑恆河水來取代，但是人潮仍然愈來愈多。

半島電視台(Aljazeera)報導，1月14日是印度教的「太陽神慶」(Makar Sankranti)，太陽神蘇利耶(Surya)進入摩羯宮(Makara rashi)，象徵一年的復始.，太陽神崇拜者朝聖者會前往恆河洗聖浴。

對此，印度官方如臨大敵，因為去年的差不多時間，正因為大型宗教節日導致人潮聚集，Delta 變種病毒快速傳播，造成數百萬人感染，有數萬人罹病死亡。

西孟加拉邦議會議員哈茲拉 (Bankim Chandra Hazra)表示，人潮可能在80萬到 100萬之間。我們正在努力推動所有防疫手段。比如說安排了無人機灑聖水，這樣人群不會如此擁擠。但是人們一心想泡在恆河裡，我們無法阻止他們。

星期二，印度的新病例數達到16萬8063起，這比前一個月增加了20倍，而且未檢測的黑數可能還更多。

印度醫生團體擔心節日可能造成病毒嚴重擴散，於是向加爾各答高等法院提出限制令申告，法院同意了，裁定所有朝聖者都必須接受 COVID-19 檢測。但是目前尚不清楚該如何實行。