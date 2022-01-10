警方在5處幫大陸博弈集團洗錢的水房查扣電腦、手機等犯罪工具。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心半年前接獲情資，指大陸博弈集團在高雄市成立水房洗錢，警方循線查出該集團砸重金將水房分設在商辦大樓或民宅，以近5萬的月薪招攬年輕男子24小時從事洗錢轉帳勾當，去年8月和12月間陸續搗破5處水房，並逮捕23名嫌犯，清查半年洗錢逾40億元。

刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊警方去年中旬接獲情資，指大陸博弈集團在高雄市商辦大樓成立網路賭博洗錢水房，於是和高雄市警方共組專案小組合力偵辦。

去年8月13日，警方獲悉其中一處水房位於高市三民區商辦大樓，查知34歲吳姓男子是水房負責人，招募無社會經驗的左姓男子等人，以月薪約4、5萬元利誘，成員分為2至3班制，24小時以手機和電腦將大陸博弈網站轉來的錢，以層層轉帳方式從事洗錢。

警方追查發現，吳嫌的水房被破獲後，該博弈集團仍有其他水房隱身在民宅，去年12月14日，兵分多路在左營區、鼓山區及前金區搗破4處水房；5處水房共查獲23名嫌犯，清查帳冊半年洗錢逾40億元，警方並查扣電腦主機22台、手機122支、U盾卡102支、點鈔機、現金1萬5千元、毒咖啡包19包及少許大麻和K他命3包等物。

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