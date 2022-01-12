醉漢急診室前攻擊醫護，嗆聲推擠員警，遭壓制上銬逮捕。

新北市永和區22歲鄭姓男子本月4日酒後身體不適就醫，在永和耕莘醫院急診室先辱罵醫護人員，進而出手攻擊，造成2名醫護擦挫傷，警方獲報到場，鄭男激動推擠員警，警方遂以現行犯逮捕，以違反醫療法及妨害公務、傷害罪嫌送辦。

鄭姓男子本月4日因心情不佳在家中飲酒，上午7時30分許感到身體不適，由家人送往永和耕莘醫院就醫，在急診室鄭男認為護理人員態度不佳，先出言辱罵林姓放射師及李姓護理師，進而徒手攻擊2人，院方遂立即向永和警分局報案。

警方到場時鄭男仍情緒激動，員警欲安撫其情緒，鄭男卻突然推擠員警，員警立即將鄭男壓制並上銬逮捕。

據了解，遭到攻擊的林姓放射師胸部挫傷，李姓護理師胸部挫傷、腹壁擦傷，均已對鄭男提出傷害告訴。

警方將鄭男帶返進行酒測，酒測值為0.47MG／L，偵訊後，警方以違反醫療法及傷害、妨害公務罪嫌將鄭男移送新北地檢偵辦。

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