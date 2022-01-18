雲林縣北港鎮朝天宮每年新春期間參拜人潮眾多，台19線朝天宮段是雲林最易壅塞路段，北港警分局18日規畫疏導路線，建議民眾可利用外圍文仁路，避開市區易塞車路段，還可銜接媽祖大橋往返南北，取代車流量大的北港大橋。

公路總局第5區養護工程處日前預估，雲林縣春節連假的交通瓶頸點與往年差不多，會出現在台19線往朝天宮、台3線古坑綠色隧道處，北港警分局因此展開交通疏導管制規畫，研擬管制路段、易壅塞路段及替代道路方案。

北港警分局表示，從北部開車南下到朝天宮的遊客，大多走國道再接78快速道路下台19線，加上台19線上的武德宮財神廟也是朝拜聖地，因此朝天宮段經常大塞車，建議可改走78快速道路下縣道145線，再依指示標誌進入市區。

南部開車北上到朝天宮的遊客，則可走北港市區外圍的媽祖大橋銜接文仁路，再依指示標誌進入市區，如此可避開車流量大的北港大橋與台19線。

北港警方說，管制時間為農曆初1至初5，每天上午8點到下午6點，管制路段包括朝天宮廟前中山路，以及周邊民生路、民主路、仁和路、義民路、中正路、博愛路、大同路。另外北港大橋東、西側引道也將加強疏導管制。

北港鎮公所提醒，違規停車也是造成年節期間北港塞車的主要原因之一，目前北港溪河川地停車場已正式啟用，其面積廣大可容納數百輛汽車停放，且距朝天宮不遠，呼籲遊客盡量將車輛停放到河川地停車場。